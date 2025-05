Napoli: 100 bidelli in malattia nello stesso giorno, chiuse le scuole d’infanzia e arrivano i carabinieri

Stasera, venerdì 23 maggio alle 20:45, si disputerà la tanto attesa partita Napoli-Cagliari. La squadra partenopea potrebbe vincere il quarto scudetto e proprio per questo la città si sta preparando in caso di vittoria.

L’impazienza del match si fa sentire anche a scuola, dove ieri giovedì 22 maggio si sono assentati 80 collaboratori scolastici per malattia e sette istituti sono stati chiusi. Davanti a tutto ciò, l’assessora Maura Striano ha voluto convocare una riunione urgente.

CHIUSO PER LA PARTITA – Stando a quanto appreso nella giornata di ieri, sono stati ben 80 i bidelli che si sono assentati per malattia, causando così la chiusura di alcune scuole che si sono trovate improvvisamente senza personale. Non è mancato l’intervento dei carabinieri, indagando sulla possibilità di uno “sciopero bianco”.

Le scuole comunali chiuse, quindi, sono state sette. Altre sei hanno aperto, ma senza servizio mensa. Due, invece, sono operative con refezione attiva e orario prolungato fino alle 14.

Davanti a tutto ciò, come riferito da Fanpage.it, ad intervenire è stata l’assessora Striani. Al portale, infatti, la politica ha così spiegato: “Ho convocato una riunione col nuovo direttore generale per gestire e risolvere la situazione”. Non sono ovviamente mancate le scuse con le utenze per i disagi patiti.