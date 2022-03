Napoli, a Bergamo con mezza squadra fuori: allarme per Luciano Spalletti

Atalanta-Napoli è sicuramente una partita decisiva per le sorti dello Scudetto. La squadra partenopea non può fare passi falsi e deve assolutamente portare a casa i tre punti se vuole rimanere in corsa per il titolo.

A Bergamo, però, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di diversi calciatori titolari, tra cui Osimhen, Di Lorenzo e Rrahmani.

Chi per squalifica, chi per infortunio, non sarà la squadra titolare del Napoli. A questi, inoltre, potrebbero aggiungersi altri calciatori, i quali non sono al meglio della condizione fisica.

I calciatori a rischio sono Insigne, Politano e Anguissa, i quali non sono al meglio della condizione. In ogni caso dovrebbero essere convocati senza problemi. Chi rischia di saltare la partita sono tre infortunati in maniera più importante, ovvero Meret, Ounas e Petagna.

In ogni caso l’obiettivo di Spalletti e squadra è quello di vincere e non far scappare il Milan che nelle ultime partite è inarrestabile.