Napoli, a breve incontro tra De Laurentiis e Conte: il tecnico chiede due rinforzi

In vista del prossimo calciomercato estivo, il Napoli si prepara a vivere mesi caldissimi non solo sul fronte delle trattative ma anche per quanto riguarda la panchina. La conferma che Antonio Conte seguirà alla guida tecnica degli azzurri non è ancora arrivata, ma secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano la Repubblica, il tecnico leccese starebbe già programmando il futuro con il presidente Aurelio De Laurentiis. E lo starebbe facendo partendo da richieste precise: almeno due rinforzi di livello per rilanciare il progetto partenopeo.

Il primo nome richiesto da Conte sarebbe quello di una prima punta di assoluto valore. Il tecnico avrebbe già comunicato a De Laurentiis l’identità del profilo desiderato, ma al momento non sono trapelati dettagli sul possibile obiettivo. Quel che è certo è che, dopo una stagione altalenante sotto il profilo realizzativo, in cui Romelu Lukaku non ha convinto del tutto, il Napoli ha bisogno di un centravanti capace di garantire gol, presenza fisica e leadership offensiva. La pista potrebbe riguardare un nome già affermato in Serie A oppure un profilo internazionale da rilanciare.

Accanto al centravanti, Conte avrebbe chiesto anche un centrocampista centrale. Il reparto mediano, pur essendo stato sensibilimente rinforzato dall’arrivo di McTomintay, avrà bisogno di essere puntellato e il tecnico pugliese vorrebbe un giocatore capace di coniugare quantità e qualità, possibilmente con esperienza internazionale. Un profilo alla Arturo Vidal dei tempi d’oro, per intenderci: dinamico, grintoso e con visione di gioco. Non è escluso che il Napoli possa guardare alla Premier League o al mercato sudamericano per soddisfare questa esigenza.

Le richieste di Conte, se confermate, rappresentano un segnale importante sulla direzione che la società azzurra intende intraprendere. L’ambizione è quella di tornare subito competitivi anche in Europa, sperando che questo campionato si concluda con un inatteso scudetto. Per farlo, serviranno investimenti mirati e una guida tecnica forte: due elementi che sembrano trovare un punto d’incontro proprio nella figura di Antonio Conte.

Ora la palla passa ad Aurelio De Laurentiis, chiamato a dimostrare con i fatti la volontà di rilanciare il Napoli. Le prossime settimane saranno decisive non solo per la conferma di Conte ma anche per gettare le basi del nuovo corso tecnico. I tifosi, nel frattempo, restano in attesa: sognano un’estate da protagonisti e un futuro nuovamente all’altezza delle aspettative.