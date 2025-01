Napoli a caccia di rinforzi per il centrocampo: nel mirino Anjorin e Ricci

Il Napoli prosegue la ricerca di rinforzi per migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte, con l’obiettivo di non indebolire l’organico in una fase cruciale della stagione. Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo Giovanni Manna figurano Tino Anjorin dell’Empoli e Samuele Ricci del Torino, due profili interessanti per il centrocampo.

Obiettivo centrocampo

Per quanto riguarda Anjorin, centrocampista classe 2000, i primi contatti con l’Empoli sarebbero già stati avviati. Il giocatore, molto apprezzato in Serie A, rappresenta una valida opzione per la sessione di mercato invernale. In parallelo, il Napoli continua a monitorare Samuele Ricci, elemento di spicco del Torino. Tuttavia, la richiesta del presidente Urbano Cairo, che si aggira intorno ai 30 milioni di euro, rende la trattativa particolarmente complessa.

Nel frattempo, Ricci sta lavorando per recuperare dall’infortunio che lo aveva costretto a uscire durante il primo tempo della gara contro il Parma. Il centrocampista ha accusato un fastidio al retto femorale, ma resta in dubbio per la partita contro la Juventus.

Durante una seduta di allenamento al centro sportivo Fila, lo stesso Cairo, arrivato da Milano per un incontro motivazionale con la squadra, si è informato personalmente sulle condizioni del giocatore.

Con Anjorin e Ricci in cima alla lista dei desideri, il Napoli dimostra di voler rafforzare il reparto mediano, puntando su giovani talenti in grado di assicurare qualità e profondità alla rosa. Tuttavia, le difficoltà economiche legate ad alcune trattative rendono necessario un approccio strategico per centrare gli obiettivi prefissati.