Napoli a caccia di un esterno destro: Micheal Kayode nel mirino, ma occhio al Real Madrid

Il Napoli di Antonio Conte sta cercando un esterno destro capace di contribuire sia in fase difensiva che offensiva, per offrire una valida alternativa a Politano e Mazzocchi. Tuttavia, è improbabile che Aurelio De Laurentiis effettui spese significative nel mercato invernale, soprattutto dopo gli ingenti investimenti dell’estate.

Piace Kayode

Tra i profili seguiti, uno dei nomi che piace di più è quello di Micheal Kayode, esterno della Fiorentina che sta impressionando per le sue prestazioni. La trattativa appare però molto complicata, sia per il valore del giocatore sia per l’interesse del Real Madrid.

Secondo quanto riportato da fichajes.net, Carlo Ancelotti avrebbe messo gli occhi su Kayode per rinforzare la fascia destra dei Blancos, soprattutto in seguito all’infortunio di Dani Carvajal.

Caratteristiche tecniche

Nato nel 2004 a Borgomanero, in Italia, è un terzino destro versatile, capace di giocare anche come esterno in un centrocampo a cinque. Con una grande capacità di spinta e inserimento, è abile nel cambio di passo e può adattarsi a giocare sulla fascia sinistra.

In alcune occasioni, durante la sua esperienza nelle giovanili, è stato impiegato anche come difensore centrale, dimostrando una notevole duttilità tattica.