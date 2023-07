Napoli, a Castel Volturno c’è anche Coli Saco: Garcia convinto, lo porta in ritiro a Dimaro

Arrivato a Napoli la scorsa estate, la dirigenza partenopea ha deciso di farlo crescere per un anno e mandarlo in Serie C a fare esperienza, alla Pro Vercelli. In questi primi giorni a Castel Volturno, c’è anche lui: Coli Saco. Il giovane centrocampista 21enne avrebbe impressionato il mister Rudi Garcia per la sua voglia di mettersi in mostra, oltre che per la sua altezza (è alto 1,97 m, ndr).

La scorsa stagione, con la maglia della Pro Vercelli, 34 presenze condite anche da tre reti. Attualmente, secondo il portale Transfermarkt la sua valutazione è di appena 175 mila euro, un valore che però è destinato a crescere nel caso in cui Saco convinca Rudi Garcia anche durante il ritiro di Dimaro. Per il centrocampista, infatti, il Napoli è pronto a fare lo stesso percorso di crescita avuto da Zerbin e Gaetano. Bisognerà capire, al termine del ritiro, se il giocatore andrà di nuovo in prestito per fare esperienza, questa volta in Serie B, o sarà tenuto sotto osservazione dal mister con la possibilità di esordire nella massima serie italiana.