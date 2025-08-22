Napoli, a centrocampo nuovo assalto a Musah del Milan? Conte lo apprezza

Il Napoli si prepara a vivere giorni caldissimi sul fronte del calciomercato, con l’attenzione che si sposta ora verso un nome a sorpresa: Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, attualmente in forza al Milan, potrebbe lasciare i rossoneri proprio negli ultimi giorni di agosto, con il club partenopeo pronto a inserirsi per rafforzare la mediana a disposizione di Antonio Conte.

Musah, arrivato in Serie A la scorsa stagione, ha mostrato qualità atletiche, dinamiche e una notevole intensità, ma non è sempre riuscito a trovare continuità e piena fiducia nell’ambiente milanista. Al Napoli, invece, potrebbe rappresentare una pedina fondamentale nel nuovo progetto tecnico: Conte lo considera un profilo ideale per il suo sistema di gioco, capace di unire corsa, forza fisica e duttilità tattica.

L’operazione non è semplice, ma i contatti sono in corso. Il Napoli valuta una formula che possa soddisfare il Milan, che non vorrebbe registrare una minusvalenza dopo l’investimento fatto per strapparlo al Valencia. Tuttavia, la volontà del giocatore e il pressing di Conte potrebbero risultare decisivi nelle trattative.

Con l’eventuale arrivo di Musah, il Napoli andrebbe a completare un centrocampo già competitivo, ma che necessita di nuove energie in vista della stagione lunga e impegnativa. L’americano, giovane ma già esperto a livello internazionale, garantirebbe soluzioni diverse sia in fase di interdizione che in quella di costruzione.

Gli ultimi giorni di agosto, dunque, potrebbero regalare un nuovo colpo di scena: Musah al Napoli diventerebbe non solo un affare di mercato, ma anche una mossa strategica per dare ulteriore forza al progetto azzurro targato Antonio Conte.