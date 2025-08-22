venerdì, Agosto 22, 2025
HomeSportCalciomercatoNapoli, a centrocampo nuovo assalto a Musah del Milan? Conte lo apprezza
Calciomercato

Napoli, a centrocampo nuovo assalto a Musah del Milan? Conte lo apprezza

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
0
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat
Antonio Conte fonte foto: Wikipedia - Clément Bucco-Lechat

Il Napoli si prepara a vivere giorni caldissimi sul fronte del calciomercato, con l’attenzione che si sposta ora verso un nome a sorpresa: Yunus Musah. Il centrocampista statunitense, attualmente in forza al Milan, potrebbe lasciare i rossoneri proprio negli ultimi giorni di agosto, con il club partenopeo pronto a inserirsi per rafforzare la mediana a disposizione di Antonio Conte.

Musah, arrivato in Serie A la scorsa stagione, ha mostrato qualità atletiche, dinamiche e una notevole intensità, ma non è sempre riuscito a trovare continuità e piena fiducia nell’ambiente milanista. Al Napoli, invece, potrebbe rappresentare una pedina fondamentale nel nuovo progetto tecnico: Conte lo considera un profilo ideale per il suo sistema di gioco, capace di unire corsa, forza fisica e duttilità tattica.

L’operazione non è semplice, ma i contatti sono in corso. Il Napoli valuta una formula che possa soddisfare il Milan, che non vorrebbe registrare una minusvalenza dopo l’investimento fatto per strapparlo al Valencia. Tuttavia, la volontà del giocatore e il pressing di Conte potrebbero risultare decisivi nelle trattative.

Con l’eventuale arrivo di Musah, il Napoli andrebbe a completare un centrocampo già competitivo, ma che necessita di nuove energie in vista della stagione lunga e impegnativa. L’americano, giovane ma già esperto a livello internazionale, garantirebbe soluzioni diverse sia in fase di interdizione che in quella di costruzione.

Gli ultimi giorni di agosto, dunque, potrebbero regalare un nuovo colpo di scena: Musah al Napoli diventerebbe non solo un affare di mercato, ma anche una mossa strategica per dare ulteriore forza al progetto azzurro targato Antonio Conte.

Articolo precedente
Napoli, dopo l’attaccante centrale l’assalto ad Ademola Lookman?
Articolo successivo
Napoli, Antonio Nusa il colpo per chiudere in bellezza un mercato da dieci in pagella?
Moreno Zannone
Moreno Zannone
POTREBBE INTERESSARTI ANCHE...

ULTIMISSIME

NOVITA'

ESCLUSIVE

FANTACALCIO

CHI SIAMO

DailyNews24.it è una testata giornalistica registrata al tribunale di Napoli Nord. Direttore Responsabile: Nicola Borretti

Contattaci: [email protected]

SEGUICI

© Copyright 2015-2024 - DailyNews24.it | Designed with by Livecode