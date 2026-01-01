Napoli, a centrocampo possibile un nuovo investimento dallo United: valutazione da 50 milioni di dollari

Gennaio si avvicina e il Napoli è chiamato a muoversi con estrema cautela. Il paletto del “saldo zero” condiziona pesantemente le strategie di mercato del club azzurro, che senza uscite rilevanti difficilmente potrà permettersi rinforzi di peso. La situazione impone riflessioni profonde e scelte chirurgiche.

Il compito di Giovanni Manna si preannuncia tutt’altro che semplice. Lo scenario più realistico porta ai movimenti in prestito. Un’uscita temporanea potrebbe aprire la strada a un nuovo ingresso, mantenendo i conti in ordine. In questo contesto, Marianucci è destinato a salutare: la Cremonese è fortemente interessata e l’addio sembra ormai solo una questione di tempo.

Il suo posto potrebbe essere occupato da Kobbie Mainoo, profilo giovane e di grande qualità, che rappresenterebbe un investimento tecnico in linea con la filosofia del momento. Non è però l’unica pista seguita dal Napoli. Restano vive anche le attenzioni su Manuel Ugarte, centrocampista uruguaiano del Manchester United. Come riportato da Ekrem Konur, esperto di mercato, il club partenopeo figura tra le società che monitorano con interesse la situazione del mediano, pronto a inserirsi qualora si aprisse uno spiraglio favorevole.

Su X, scrive: “Corsa sul mercato per Manuel Ugarte! Il Lione, il Napoli e il Galatasaray spingono per un trasferimento in prestito. Interessati anche Marsiglia, Aston Villa, Newcastle, Juventus e Atletico Madrid. Il Manchester United apre alla cessione a circa 45-50 milioni di sterline”.