Napoli, a centrocampo si cerca un sostituto di Anguissa: da Soumarè a Fofana

Prima della chiusura del mercato invernale, la SSC Napoli metterà a segno almeno altri due colpi. L’obiettivo della dirigenza è quello di regalare all’allenatore Walter Mazzarri un nuovo difensore e centrocampista che possa alternarsi con quelli attualmente a disposizione.

Si punta a rinforzare il centrocampo acquistando un sostituto di Anguissa. Molti sono i nomi circolati in queste settimane. Quelli più insistenti sono senza dubbio Soumarè e Fofana, ma negli ultimi giorni in cima alla lista del presidente sarebbe finito Barak. Quest’ultimo, però, non sarebbe un vero sostituto di Anguissa dal momento che agisce in ruolo diverso del centrocampo.

SEKO FOFANA, EX MANCHESTER CITY ED OGGI IN ARABIA: IL CALCIATORE IDEALE PER SOSTITUIRE ANGUISSA

Il centrocampista che farebbe comodo al Napoli sarebbe senza dubbio Seko Fofana. Quest’ultimo rappresenta una via di mezzo tra Soumarè e Barak e sarebbe il profilo ideale per Walter Mazzarri. Nonostante sia in Arabia, l’ex Manchester City e Udinese è ancora un top player e non a caso la sua valutazione è di 20 milioni di euro.

Non è la prima volta che Fofana viene accostato al Napoli. Già ai tempi dell’Udinese, infatti, il centrocampista era finito nella lista di Cristiano Giuntoli, ma alla fine l’operazione non andò a segno.