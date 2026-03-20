Napoli, a centrocampo una vecchia conoscenza della Serie A?

Il Napoli continua a muoversi con attenzione sul mercato, concentrando le proprie energie sul rafforzamento del centrocampo, reparto chiave per il progetto tecnico di Antonio Conte. L’allenatore azzurro vuole inserire in rosa un profilo completo, capace di garantire intensità, inserimenti e solidità. Tra i nomi monitorati con maggiore interesse c’è quello di Máximo Perrone, attualmente in forza al Como, ma la trattativa si presenta tutt’altro che semplice.

Il club lombardo, infatti, considera Perrone un elemento centrale del proprio progetto e non ha intenzione di lasciarlo partire facilmente. Le richieste economiche e la concorrenza potrebbero complicare i piani del Napoli, che nel frattempo si tutela sondando alternative di livello internazionale.

In quest’ottica prende sempre più quota il nome di Franck Kessié, centrocampista che Antonio Conte apprezza particolarmente. L’ex Milan e Barcellona rappresenta un profilo ideale per caratteristiche tecniche e fisiche, oltre a conoscere già molto bene il campionato italiano.

Attualmente impegnato in Arabia Saudita, Kessié percepisce un ingaggio elevato, ma la volontà di tornare in Europa potrebbe facilitare l’operazione. Il costo del cartellino, stimato tra i 15 e i 20 milioni di euro, è ritenuto accessibile dal Napoli, che resta molto interessato e valuta con attenzione i margini per portare a termine un colpo di grande esperienza e affidabilità.