Napoli, a Conte serve un altro difensore: caccia ad Hermoso, ma la sorpresa potrebbe essere un ex Juventus?

Con l’arrivo di Antonio Conte la SSC Napoli ha completamente cambiato la sua strategia. È la prima volta, infatti, che il club azzurro interviene in misura così importante per rinforzare la difesa. I primi tre acquisti, infatti, sono stati tutti difensori, seppure saranno utilizzati in ruoli differenti.

Prima di archiviare il capitolo difesa, però, il club azzurro lavora ad un ulteriore investimento: Mario Hermoso. Il centrale difensivo è attualmente senza squadra e gli azzurri sarebbero l’unico club che si sarebbe interessato alle sue prestazioni in Europa. Per il momento si cerca l’accordo ma bisogna sistemare la questione stipendio e commissioni.

NAPOLI, ANCORA UN ACQUISTO PER SISTEMARE LA DIFESA: MARIO HERMOSO L’OBIETTIVO PRINCIPALE (MA CON INGAGGIO ELEVATO), LA SORPRESA E’ UN EX DIFENSORE DI JUVENTUS ED ATALANTA?

Un giocatore che si è messo in mostra durante l’ultimo Europeo, sia in positivo che in negativo, è Merih Demiral. Il difensore turco 26enne è stato ceduto durante l’ultima stagione dall’Atalanta all’Al-Ahli per una ventina di milioni. Il costo del suo cartellino, ora, è leggermente sceso e gli azzurri potrebbero puntare su un prestito annuale con diritto di riscatto.

Demiral è stato accostato agli azzurri anche negli scorsi mesi e l’ultima volta ad inizio giugno con l’arrivo di Antonio Conte in panchina. L’investimento potrebbe paragonarsi a quello di Hermoso. Quest’ultimo, infatti, costerebbe circa 8 milioni di euro lordi d’ingaggio a stagione. Il turco, invece, andrebbe a guadagnare una cifra molto inferiore.