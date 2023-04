Napoli, a DAZN danno gli azzurri per spacciati contro la Juventus. Parolo: “I bianconeri faranno una grande partita”

Negli studi DAZN si parla del Napoli e della stagione della squadra di Luciano Spalletti. Molti sono gli interrogativi degli opinionisti, principalmente ex giocatori. L’ex calciatore della Lazio, Marco Parolo, ha fatto un pronostico in vista della gara di domenica tra la Juventus e gli azzurri, ritenendo spacciata la squadra campana: “La Juve farà una grande partita e batterà il Napoli. Per me i bianconeri arrivano tra le prime quattro in classifica“.

Mentre all’estero tutti esaltano la stagione degli azzurri e la squadra di Spalletti, in Italia non sembra essere apprezzata. Ogni pronostico risulta sempre a sfavore del Napoli.

Fortunatamente, a prescindere dalle dichiarazioni degli opinionisti e dai pronostici poco favorevoli, il Napoli si avvia alla vittoria del campionato. I punti di vantaggio rispetto a Lazio e Juventus permettono ai ragazzi di Spalletti di dormire tranquillamente.