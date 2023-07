Napoli, a Dimaro c’è anche il baby-talento Vergara: Garcia valuterà se trattenerlo in prima squadra

Antonio Vergara è un giovane centrocampista classe 2003 del Napoli in prestito, durante la passata stagione, alla Pro Vercelli. Per lui trentaquattro presenze in Serie C condite da tre reti e quattro assist. Per lui una grande stagione che lo ha confermato come uno dei migliori talenti sfornato dalla primavera del Napoli negli ultimi anni. Il giovane talento è un moderno trequartista che può anche agire sulla fascia di destra.

È nato e cresciuto nella cantera del Napoli e quest’anno ha dimostrato di avere un grande potenziale per il futuro. Il centrocampista offensivo di Frattaminore è stato sicuramente uno dei protagonisti di questa stagione del Pro Vercelli in Serie C. Proprio per questo motivo la dirigenza partenopea sta pensando quale dovrà essere per lui la migliore soluzione per il prossimo anno, ovvero farlo crescere insieme alla prima squadra del Napoli o concedergli un’altra esperienza fuori da Napoli, semmai in Serie B.

Nel frattempo, però, il giocatore è a Dimaro con Rudi Garcia che sta testando le qualità del baby-talento. Il mister deve capire se riuscirà ad avere importanti margini di miglioramenti nel breve termine e quindi investire su di lui già in questa stagione. Considerando la sua età e il suo percorso calcistico, può essere paragonato a quanto fatto diversi anni fa Lorenzo Insigne, con il giocatore che poi è diventato per dieci anni un punto di riferimento della squadra, dentro e fuori dal campo.