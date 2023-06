Napoli, a Dimaro senza uno dei leader della squadra ma con il primo acquisto per Garcia

Tra qualche giorno inizierà ufficialmente la stagione della SSC Napoli. I calciatori si ritroveranno in Trentino il 14 luglio per il ritiro con il nuovo allenatore, Rudi Garcia. Il nuovo mister, però, non conoscerà uno dei calciatori più importanti della passata stagione, il difensore Kim, il quale non partirà per Dimaro. Il coreano, infatti, lascerà Napoli nei primi quindici giorni di luglio per trasferirsi al Bayern Monaco. Come annunciato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, il calciatore ha trovato l’accordo con il club tedesco, il quale pagherà ufficialmente la clausola nei prossimi giorni.

Il 14 luglio, a Dimaro, invece, potrebbe esserci il primo acquisto del nuovo Napoli: Lucas Tousart. Il centrocampista è un pupillo del mister Rudi Garcia, il quale ha dato il suo ok al trasferimento in Campania. Il calciatore potrebbe quindi essere il primo acquisto della stagione 2023/2024 e prenderebbe il posto di Diego Demme. Per il momento il club tedesco ha rifiutato l’offerta di scambio con il centrocampista partenopeo, ma la trattativa procede spedita a prescindere dal futuro di Demme.