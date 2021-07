Napoli, a Dimaro tanti cori per Koulibaly: “Resta con noi!”

In questi giorni è ufficialmente iniziata la stagione del Napoli, con la squadra che ha iniziato il ritiro estivo in quel di Dimaro Folgorida. Sarà un’estate calcistica da seguire con attenzione, poiché vede nascere un nuovo ciclo sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.

Il tecnico toscano ha iniziato a valutare la rosa, testando tutti i giocatori nei vari reparti. Una mano dovrà sicuramente essere data dal mercato, se non in entrata quantomeno in uscita. Spalletti ha infatti più volte ribadito che la rosa del Napoli è già molto competitiva così com’è.

Nella volontà del tecnico dunque vi è la permanenza di tutti i top players, da Koulibaly a Fabian Ruiz, fino ad arrivare a Lorenzo Insigne. Ovviamente spesso la realtà non coincide con i desideri, ed alcune cessioni potrebbero essere forzate da necessità economiche o dalle volontà dei calciatori stessi.

In tale direzione inoltre nelle ultime ore è da collocare la notizia secondo cui Kalidou Koulibaly avrebbe chiesto al club di essere ceduto. Si tratta di una notizia che ha fatto dispiacere e non poco i tifosi azzurri, che però non hanno perso la speranza di continuare a vedere il proprio beniamino anche durante la prossima stagione.

Ecco perché in quel di Dimaro nelle ultime ore Koulibaly è sicuramente il calciatore più acclamato. Tantissimi sono i cori a lui dedicati, con i tifosi che gli stanno chiedendo a più riprese di restare in quel di Napoli. “Resta con noi” è la richiesta unanime dei supporters azzurri.