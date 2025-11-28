Napoli, a gennaio 15 milioni di euro per il vice Giovanni Di Lorenzo?

Il Napoli continua a programmare il mercato di gennaio con un obiettivo chiaro: trovare un vice affidabile per Giovanni Di Lorenzo, uomo simbolo e titolarissimo della fascia destra. Antonio Conte ritiene fondamentale avere un’alternativa di spessore, soprattutto in vista dei numerosi impegni.
Il primo nome sulla lista resta Juanlu, esterno spagnolo che il club segue da tempo. Giovane, dinamico e già dotato di una buona esperienza nella Liga, rappresenta un profilo ideale per il progetto tecnico di Conte.
Nelle ultime ore, però, potrebbe prendere sempre più piede un’ipotesi alternativa: Raoul Bellanova dell’Atalanta. L’esterno italiano, protagonista di una crescita costante, piace a Conte per intensità, fisicità e capacità di spaccare la partita anche a gara in corso.
NAPOLI, 15 MILIONI DI EURO PER IL NUOVO ESTERNO DESTRO? ANTONIO CONTE HA UN GRANDE NOME ITALIANO COME VICE DI LORENZO
Un altro aspetto determinante riguarda il budget: la società azzurra non ha intenzione di superare i 15 milioni di euro per il nuovo esterno destro. Una linea chiara, che orienterà le scelte nelle prossime settimane.