Napoli, a gennaio c’è stata una mini rivoluzione: subito via tre nuovi acquisti del mercato estivo

Il mercato di gennaio del Napoli non è stato caratterizzato solo da nuovi innesti, ma anche da decisioni forti in uscita. Il club azzurro, infatti, ha scelto di ridisegnare parte della rosa dopo appena sei mesi, salutando, seppur in prestito, alcuni calciatori che non hanno convinto fino in fondo lo staff tecnico.

A lasciare Castel Volturno sono stati in particolare Lucca, Lang e Marianucci, tre profili arrivati con aspettative importanti ma che non sono riusciti a ritagliarsi uno spazio significativo. Una scelta che porta chiaramente la firma di Antonio Conte, allenatore noto per la sua linea dura e per pretendere intensità, mentalità vincente e totale dedizione al progetto.

Secondo indiscrezioni, il tecnico salentino non avrebbe riscontrato in questi calciatori la grinta, la continuità di rendimento e le caratteristiche tattiche necessarie per affrontare il prosieguo della stagione, soprattutto in un contesto in cui il Napoli è chiamato a reagire e a mantenere alta la competitività in campionato.

Le cessioni di Lucca, Lang e Marianucci rappresentano dunque una scelta strategica, mirata a snellire la rosa e a puntare su elementi più funzionali al calcio di Conte, fatto di sacrificio, pressing e spirito di squadra. Allo stesso tempo, i prestiti permettono ai calciatori di trovare continuità altrove, senza precludere eventuali valutazioni future.