Napoli, il sostituto di Anguissa arriva dal City? Manna interessato a Phillips per gennaio

Il Napoli, nelle ultime ore di mercato, ha provato a piazzare un colpo inatteso, puntando sul centrocampista del Manchester City, Kalvin Mark Phillips. L’idea era quella di rinforzare la linea mediana con un giocatore già abituato a palcoscenici internazionali e con caratteristiche di quantità e qualità che avrebbero fatto comodo ad Antonio Conte.

Il direttore sportivo Giovanni Manna aveva imbastito i contatti con i Citizens, proponendo un trasferimento in prestito con diritto di riscatto. La trattativa è stata impostata in maniera rapida ma, nonostante la volontà del club partenopeo di accelerare, i tempi ridotti del mercato hanno reso impossibile arrivare alla firma definitiva.

Il mancato arrivo del centrocampista inglese ha lasciato un po’ di rammarico, perché la società partenopea vedeva in lui un profilo capace di dare respiro alla rosa e aumentare le rotazioni a centrocampo.

Lo scenario, però, resta aperto: a gennaio, con la finestra invernale, il Napoli potrebbe tornare a bussare alla porta del Manchester City. Molto dipenderà dalle esigenze della squadra e dalle condizioni fisiche dei centrocampisti già in rosa. Se si presentasse l’occasione giusta, l’affondo per Phillips potrebbe diventare realtà.