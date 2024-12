Napoli, a gennaio diverse cessioni a titolo definitivo o temporaneo: i nomi

In casa Napoli si guarda non solo al mercato in entrata ma anche quello in uscita. Diversi, infatti, sono i calciatori che lasceranno il club partenopeo già a gennaio, molti dei quali in prestito per ottenere un maggiore minutaggio. Tra questi vi sono Rafa Marin, Mario Rui, Cyril Ngonge, Leonardo Spinazzola, Giacomo Raspadori, Elia Caprile, Michael Folorunsho e Alessio Zerbin.

Alcuni di questi sono in una situazione davvero precaria, con il minutaggio che risulta sempre più basso. Tra questi sicuramente Rafa Marin, Elia Caprile ed Alessio Zerbin, i quali non sono mai stati presi in considerazione per una maglia da titolare. Solo il portiere è riuscito ad avere un maggiore minutaggio per l’infortunio di Meret.

NAPOLI, DIVERSI CALCIATORI SUL PIEDE DI PARTENZA: POCHI MINUTI IN CAMPO E IL CAMPIONATO COME UNICA COMPETIZIONE. A GENNAIO POSSONO PARTIRE FINO AD OTTO CALCIATORI

Diversi calciatori in questione hanno chiesto la cessione. Dopo l’uscita dalla Coppa Italia, infatti, questi azzurri hanno avuto sempre meno spazio e considerando che il campionato rappresenta l’unica competizione, può essere opprimente vedere il campo solo per pochi minuti o nessuno. Secondo le ultime indiscrezioni, Folorunsho e Raspadori avrebbero chiesto di partire.