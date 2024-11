Napoli, a gennaio i primi tagli: due calciatori possono andare via in anticipo?

Il prossimo mercato di gennaio sarà utilizzato dalla proprietà della SSC Napoli per rinforzare la squadra e cedere alcuni elementi di troppo. Per Conte sono tutti fondamentali ma, in caso di nuovi arrivi, bisognerà cedere qualcuno ed evitare calciatori in rosa scontenti per il poco minutaggio.

Due giocatori che probabilmente faranno le valigie con l’apertura del prossimo mercato invernale sono Juan Jesus e Mario Rui. Antonio Conte vuole infatti una difesa di ferro e, in caso di un nuovo arrivo quale ad esempio Dragusin, dovrà liberarsi un posto. Difficile immaginare un addio di Rafa Marin, il quale è giovane e sta crescendo in queste settimane.

MARIO RUI CAMBIA AGENTE DOPO LA ROTTURA CON GIUFFREDI. IL TERZINO DEL NAPOLI IN ESTATE HA RIFIUTATO DIVERSE DESTINAZIONI, IL SUO INTENTO E’ SEMPRE STATO QUELLO DI RITORNARE IN PATRIA DOPO ANNI FUORI DALLA SUA NAZIONE

Mario Rui, invece, è già da mesi un separato in casa. Nonostante sia sempre stato un pupillo del presidente Aurelio De Laurentiis, il suo destino è ormai scritto già dalla precedente stagione. Il terzino aveva infatti richiesto la possibilità di andare via e ritornare in Portogallo. Da parte del Napoli è arrivato l’ok ma nessun club della divisione portoghese si è però interessato a lui.