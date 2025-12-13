sabato, Dicembre 13, 2025
Napoli, a gennaio il nuovo centrocampista: Mainoo in cima alla lista ma spunta anche un ex Barcellona

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
Camp Nou
Camp Nou di Barcellona. Fonte Wikimedia Commons

L’emergenza infortuni sta spingendo la SSC Napoli a riflettere con grande attenzione sulle mosse da compiere nel mercato di gennaio, soprattutto a centrocampo. Antonio Conte si ritrova infatti con un reparto falcidiato dalle assenze: Anguissa, Gilmour e soprattutto Kevin De Bruyne non sono a disposizione.

Se per Anguissa e Gilmour filtra un cauto ottimismo, con il rientro previsto verso la fine di gennaio, ben diversa è la situazione legata all’ex Manchester City. La degenza di De Bruyne si preannuncia ancora lunga e il suo stop costringe il Napoli a pensare a un rinforzo immediato.

In cima alla lista dei desideri del club partenopeo c’è Kobbie Mainoo, profilo giovane e di grande prospettiva, ma non semplice da strappare al proprio club a metà stagione. Proprio per questo motivo, Antonio Conte potrebbe spingere per una soluzione più pronta, un calciatore già abituato alle pressioni e che conosca bene il campionato italiano.

In quest’ottica prende quota il nome di Frank Kessié. L’ex centrocampista di Milan e Barcellona, oggi in Arabia Saudita, ha ancora 28 anni e potrebbe decidere di tornare in Europa dopo un’esperienza comunque positiva. Fisicità, inserimenti e conoscenza della Serie A rendono Kessié un profilo ideale per il Napoli di Conte, che a gennaio potrebbe seriamente valutare un investimento importante per non farsi trovare impreparato nella corsa ai grandi obiettivi stagionali.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
