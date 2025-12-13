Napoli, a gennaio il nuovo centrocampista: Mainoo in cima alla lista ma spunta anche un ex Barcellona

L’emergenza infortuni sta spingendo la SSC Napoli a riflettere con grande attenzione sulle mosse da compiere nel mercato di gennaio, soprattutto a centrocampo. Antonio Conte si ritrova infatti con un reparto falcidiato dalle assenze: Anguissa, Gilmour e soprattutto Kevin De Bruyne non sono a disposizione.

Se per Anguissa e Gilmour filtra un cauto ottimismo, con il rientro previsto verso la fine di gennaio, ben diversa è la situazione legata all’ex Manchester City. La degenza di De Bruyne si preannuncia ancora lunga e il suo stop costringe il Napoli a pensare a un rinforzo immediato.

In cima alla lista dei desideri del club partenopeo c’è Kobbie Mainoo, profilo giovane e di grande prospettiva, ma non semplice da strappare al proprio club a metà stagione. Proprio per questo motivo, Antonio Conte potrebbe spingere per una soluzione più pronta, un calciatore già abituato alle pressioni e che conosca bene il campionato italiano.

In quest’ottica prende quota il nome di Frank Kessié. L’ex centrocampista di Milan e Barcellona, oggi in Arabia Saudita, ha ancora 28 anni e potrebbe decidere di tornare in Europa dopo un’esperienza comunque positiva. Fisicità, inserimenti e conoscenza della Serie A rendono Kessié un profilo ideale per il Napoli di Conte, che a gennaio potrebbe seriamente valutare un investimento importante per non farsi trovare impreparato nella corsa ai grandi obiettivi stagionali.