Napoli, a gennaio investimento d’esperienza in difesa? Occasione Sergio Ramos a costo zero

Il mercato di gennaio si avvicina e in casa Napoli la pianificazione è già entrata nel vivo. La squadra è ancora in corsa su più fronti e la seconda parte della stagione richiederà scelte mirate, soprattutto per mantenere equilibrio tra ambizioni sportive e sostenibilità economica.

Uno dei nodi riguarda Marianucci, che potrebbe lasciare temporaneamente gli azzurri con un prestito semestrale. L’ipotesi Torino resta concreta e permetterebbe al difensore di giocare con continuità in Serie A, senza uscire dal progetto tecnico del club partenopeo.

Antonio Conte, però, guarda oltre. Per puntare agli ottavi di Champions League e al quinto Scudetto, l’allenatore potrebbe chiedere un rinforzo di esperienza in difesa, un profilo abituato a gestire pressione e partite decisive. Il tutto, però, dovrà avvenire nel rispetto di un mercato a saldo zero.

Ed è qui che nasce la suggestione Sergio Ramos. L’ex Real Madrid, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Monterrey, rappresenterebbe un colpo a parametro zero di grande impatto mediatico e carismatico. Non una soluzione di lungo periodo, ma un innesto capace di dare leadership immediata e mentalità vincente in un momento cruciale della stagione.