Napoli, a gennaio obiettivo rinforzare la difesa: Radu Dragusin torna nel mirino degli azzurri?

Durante il prossimo mercato invernale, la SSC Napoli proverà a rinforzare la difesa. Attualmente, infatti, Juan Jesus e Rafa Marin non danno la stessa sicurezza dei titolari e per questo si potrebbe decidere di intervenire per acquistare un calciatore che, con il passare delle settimane, può arrivare ad un livello importante.

Un nome che non è mai uscito dai radar del club partenopeo è Radu Dragusin. L’ex difensore di Juventus e Genoa è approdato al Tottenham dopo l’interessamento degli azzurri nel mercato di gennaio. La sua avventura in Inghilterra, però, procede a rilento e per questo si potrebbero riaprire le porte del club azzurro. La valutazione del 22enne è di 25 milioni di euro.

RADU DRAGUSIN E L’ESPERIENZA AL TOTTENHAM DOPO LA TRATTATIVA CON IL NAPOLI LO SCORSO GENNAIO: DURANTE I PRIMI DIECI MESI SONO SOLAMENTE NOVE LE PARTITE CON IL CLUB INGLESE

A pochi mesi di distanza, il difensore non riesce a consolidare la sua posizione in squadra. In oltre dieci mesi di esperienza in terra inglese, solo nove le presenze per il calciatore, ovvero una partita al mese. A Napoli sicuramente avrebbe avuto maggiore spazio considerando i problemi difensivi azzurri e, considerando le qualità del ragazzo, sarebbe diventato un perno della squadra in poco tempo.

Queste le dichiarazioni dell’agente dopo la conclusione della trattativa con il club inglese: “Il Napoli c’era dall’inizio in maniera molto concreta, ho parlato tante volte con De Laurentiis. Lo voleva anche il Milan ma il ragazzo ha preferito andare all’estero anche per il suo legame con i tifosi del Genoa”.