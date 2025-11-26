Napoli, a gennaio possibile un ritorno a sorpresa in difesa: sarà sacrificato Luca Marianucci?

Il Napoli prepara le proprie strategie per il mercato di gennaio, consapevole che la rosa di Antonio Conte ha bisogno di ulteriori innesti per affrontare al meglio la seconda parte di stagione. La priorità assoluta, in casa azzurra, resta l’arrivo di un nuovo centrocampista, profilo ritenuto indispensabile per dare profondità e qualità al reparto. In cima alla lista ci sono due nomi di grande valore: Kobbie Mainoo del Manchester United e Lorenzo Pellegrini della Roma.

Parallelamente alla ricerca del centrocampista, in casa Napoli prende quota una pista a sorpresa: il ritorno di Sebastiano Luperto. Il difensore, oggi al Cagliari, è un profilo noto alla piazza e apprezzato per affidabilità e conoscenza del campionato.

Come rivelato da Emanuele Cammaroto per NapoliMagazine.com, il club starebbe valutando la possibilità di riportare l’ex azzurro a Castel Volturno, soprattutto in caso di partenza di Luca Marianucci, il giovane difensore che potrebbe lasciare spazio proprio a Luperto: “Per quanto riguarda le cessioni, occhio anche a Marianucci, se dovesse uscire il Napoli starebbe valutando un quinto non ingombrante che sarebbe Luperto del Cagliari”.

Cammaroto ha poi aggiunto: “Il Napoli lavora su un mercato che doveva essere un mercato di rinforzi, ma diventa qualcosa in più. In difesa, Di Lorenzo attende un vice: il Napoli va forte su Norton Cuffy del Genoa, è un under e non occuperebbe un posto nei 17. Il Napoli farà una prima offerta tattica di 10 milioni, ma sa che non sarà accettata, ma la fa per capire la disponibilità. Il Genoa non chiuderà le porte alla cessione”.