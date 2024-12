Napoli, a gennaio potrebbe arrivare un nuovo difensore ed un terzino

Il Napoli, pur affrontando alcune difficoltà è tra le prime in classifica e sta cercando di dare una svolta al proprio campionato rinforzando la squadra in vista del mercato di gennaio. La dirigenza partenopea lavora per rinforzare principalmente la difesa con Antonio Conte che richiede un difensore.

Potrebbe arrivare anche un nuovo terzino, un calciatore che possa giocare sia sulla destra che sulla sinistra. Spinazzola è infatti in uscita e Conte potrebbe optare per Mazzocchi come vice Olivera. Proprio sulla sinistra, infatti, l’ex Salernitana è stato uno dei migliori nella sua ex squadra e il nuovo terzino, oltre a sostituire Di Lorenzo, potrebbe alternarsi con Politano nelle necessità.

OCCHIO A CORREIA, IL CALCIATORE E’ IN CIMA ALLA LISTA PER RICOPRIRE IL RUOLO DI TERZINO DESTRO DELLA SSC NAPOLI

In particolare, il Napoli ha messo nel mirino il ruolo di terzino destro, con Thierry Correia del Valencia che emerge come uno dei candidati principali. Matteo Moretto, giornalista specializzato in calciomercato per Relevo, aveva già rivelato dell’interessamento del Napoli per il calciatore la scorsa estate.