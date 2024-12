Napoli, a gennaio potrebbe arrivare un vice-Anguissa in caso di addio di Folorunsho

Durante il prossimo mercato invernale, la SSC Napoli potrebbe rinforzare non solo la difesa ma anche il centrocampo. Nel caso in cui dovesse partire Folorunsho, infatti, il club partenopeo potrebbe investire il ricavato della sua cessione per acquistare un sostituto di Frank Zambo Anguissa, anche in vista della prossima stagione dove sarà necessario avere anche una seconda squadra più competitiva.

Molti sono i nomi che potrebbero fare al caso del club azzurro: da Lo Celso a Soumaré passando per Emre Can ad Orel Mangala. Proprio quest’ultimo potrebbe rappresentare il profilo giusto per il club partenopeo, un calciatore con le caratteristiche richieste da Antonio Conte.

OREL MANGALA E LA VALUTAZIONE DA 20 MILIONI DI EURO. IL CLUB PROPRIETARIO DEL CARTELLINO FAVOREVOLE ALLA CESSIONE MA NON VUOLE SVENDERE UN CALCIATORE DALLE BUONE DOTI

Il calciatore, di proprietà del Lione, è attualmente in prestito all’Everton ma forse si aspettava un maggior minutaggio in questa prima parte di stagione. La sua valutazione, al momento, è di circa 20 milioni di euro ma il club proprietario del cartellino non ha alcuna intenzione di svenderlo.

Mangala rappresenta una delle tante occasioni che può avere il club azzurro nel mercato di gennaio. Bisognerà capire, però, se Conte preferirà profili che hanno già una discreta esperienza con il campionato di Serie A.