Napoli, a gennaio potrebbero dire addio due azzurri: i dettagli

Gennaio si avvicina e con esso anche la sessione invernale di calciomercato. Il cosiddetto mercato di riparazione. Storicamente il Napoli non ha mai abituato i propri tifosi a trattative importanti in questo periodo, eppure quest’anno qualcosa potrebbe cambiare.

Come analizzato nelle ultime ore da Radio Marte ad esempio, in quel di gennaio due azzurri sembrano destinati a salutare i propri compagni. Si tratta di Kostas Manolas e Faouzi Ghoulam. Per il primo i contatti sono avviati da tempo con l’Olympiacos, e la società azzurra vuole accontentare il desiderio del calciatore greco di tornare in patria.

Per quanto riguarda il secondo invece, è un mero fatto tecnico. Il Napoli, soprattutto in una stagione così competitiva e ambiziosa, potrebbe non voler più aspettare il recupero di Faouzi Ghoulam. Con Juan Jesus che slitterebbe nella zona centrale della difesa, ecco allora che un nuovo terzino sinistro servirebbe come il pane.

L’indiziato numero uno per approdare a Napoli continua ad essere Reinildo Mandava, pupillo del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il terzino del Lille è in scadenza a giugno e per tale motivo risulta un nome facilmente abbordabile anche nella finestra invernale di calciomercato.

Ovviamente molto, se non tutto, dipenderà dall’utilizzo di Faouzi Ghoulam da qui a gennaio. Non è da escludere infatti che il terzino algerino riesca a trovare una forma fisica accettabile per rappresentare una valida alternativa a Mario Rui.