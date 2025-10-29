mercoledì, Ottobre 29, 2025
Napoli, a gennaio può arrivare un centrocampista: Pellegrini nel mirino

stadio-diego-armando-maradona Napoli
Fonte: Wikimedia Commons

Lorenzo Pellegrini sarebbe entrato prepotentemente nei desideri del Napoli. Il centrocampista italiano della Roma potrebbe salutare la capitale e trasferirsi durante il mercato invernale nel capoluogo campano

Addio forzato

Complice un rendimento non propriamente stellare e un rapporto con l’ambiente giallorosso ormai agli ultimi termini, Lorenzo Pellegrini sembrerebbe destinato a salutare Roma. Il calciatore, infatti, dopo 9 stagioni sembrerebbe pronto ad andare in scadenza di contratto con la squadra capitolina che non vorrebbe rinnovare.

Da parte sua continua ad esserci professionalità e attaccamento alla maglia della sua città e di cui è capitano, ma a gennaio tutto potrebbe cambiare. Il Napoli potrebbe perdere Anguissa, lo perderà sicuramente per la Coppa d’Africa ma non si sa se possa andar via a causa del mercato, e si ritroverà a dover prendere qualcuno lì in mezzo.

Napoli in guardia

I partenopei, quindi, hanno drizzato le orecchie per il colpo. A gennaio prenderanno quasi sicuramente un centrocampista e potrebbe essere proprio l’italiano. Il centrocampista vuole cercare di guadagnarsi la convocazione al mondiale con l’Italia, nel caso in cui gli azzurri si qualificassero, e sarebbe voglioso di mettersi in mostra. A Roma non sta accadendo, visto anche il minutaggio non troppo eccessivo concessogli, e sarebbe disposto a salutare.

