Napoli, a gennaio sette calciatori possono andare via: i nomi

La sconfitta rimediata dal Napoli contro l’Atalanta ha risvegliato vecchi fantasmi in casa azzurra. Antonio Conte da settimane parla di ricostruzione e contro i bergamaschi si è vista la differenza tra le due squadre, con Gian Piero Gasperini che ha imbrigliato gli azzurri anche mettendo in panchina giocatori di livello quali Retegui e Samardzic.

A gennaio, per il Napoli, sarà necessario intervenire sul mercato ed acquistare calciatori per consentire anche un cambio modulo e avere maggiori scelte pescando dalla panchina. Molti calciatori potrebbero dire addio.

Mario Rui è a Napoli ormai da separato in casa e si cerca una strada per la risoluzione contrattuale, Rafa Marin è ancora un punto interrogativo e potrebbe andare via in prestito, almeno per sei mesi. Altri due calciatori che potrebbero fare le valigie sono i due attaccanti, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori.

Entrambi, infatti, vorrebbero avere più spazio a disposizione per mostrare le loro qualità e molte squadre di Serie A sono interessate ad acquistarli. Per l’attacco, come vice-Lukaku, Manna sta valutando il profilo di Bonny del Parma. Altri calciatori che potrebbero dire addio sono Folorunsho e Juan Jesus.

Quest’ultimo ha un contratto in scadenza a giugno, mentre il primo già la scorsa estate è stato ad un passo prima dell’Atalanta e poi della Lazio. Anche il futuro di Zerbin è in bilico. Antonio Conte è soddisfatto del rendimento del calciatore e l’ha fatto anche esordire in campionato. Sarebbe però necessaria la presenza di un calciatore già pronto. Nelle ultime partite, invece, Conte ha rivalutato Ngonge il quale potrebbe restare.