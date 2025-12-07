Napoli, a gennaio un acquisto a centrocampo: il capitano della Roma è il principale indiziato

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis sembra pronto a programmare un innesto di altissimo livello per il centrocampo: Lorenzo Pellegrini. Il capitano della Roma, protagonista di stagioni importanti in giallorosso, sarebbe finito nel mirino di Antonio Conte, che lo considera il profilo ideale.

Negli ultimi giorni, secondo indiscrezioni, sarebbero arrivati segnali favorevoli da parte dello stesso calciatore a un possibile trasferimento. Pellegrini, pur profondamente legato alla Roma, starebbe valutando con attenzione l’opportunità di una nuova sfida visto che al momento non sembrano esserci spiragli per un rinnovo in giallorosso.

Il tecnico salentino ha infatti individuato nel centrocampista romano l’erede perfetto di De Bruyne e la soluzione più funzionale ad Anguissa, entrambi ora ai box per infortunio. Il Napoli sarebbe pronto ad accelerare già per il mercato di gennaio, intenzionato a regalare a Conte un rinforzo immediatamente utilizzabile e di profilo internazionale.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive: la volontà del giocatore e la disponibilità della Roma a trattare saranno i due elementi chiave per capire se l’operazione potrà davvero concretizzarsi. Per convincerlo ad accettare la causa azzurra, il club potrebbe offrire un ingaggio importante che, bonus inclusi, potrebbe raggiungere i 4.5 milioni di euro a stagione.