Napoli, a gennaio un investimento importante a centrocampo: un nome in pole per Antonio Conte

Il Napoli sta preparando una mossa importante per rinforzare il centrocampo nel mercato di gennaio. Giovanni Manna è già all’opera per offrire ad Antonio Conte un’alternativa di livello, soprattutto dopo gli stop di De Bruyne e Anguissa, che hanno complicato i piani tecnici degli azzurri.

Tra le opzioni valutate, si è fatta strada con forza la candidatura di Davide Frattesi, che all’Inter continua a trovare meno spazio del previsto e guarda alla seconda parte di stagione come a un’occasione per rimettersi al centro del progetto in vista dei possibili Mondiali.

In questo contesto, il Napoli ha già iniziato i primi contatti, trovando apertura da parte del centrocampista. Il nodo resta economico: l’Inter continua a chiedere 35–40 milioni di euro, mentre il Napoli punta su una formula diversa, ossia prestito oneroso da 5 milioni con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions League, fissato tra i 23 e i 24 milioni. Un’operazione complessiva, dunque, di poco inferiore ai 30 milioni.

Conte vede in Frattesi il profilo perfetto per dare intensità, profondità e gamba alla squadra: caratteristiche che lo rendono uno dei nomi più convincenti in vista della sessione di gennaio.