Napoli, a gennaio via Meret? Il giocatore non vorrebbe saltare gli Europei

Il calciomercato è ormai terminato e le squadre di Serie A si apprestano a vivere una stagione difficile dovuta all’emergenza Covid-19. Forse per questo motivo, i maggiori club italiani non hanno cambiato molto nelle rispettive squadre.

In particolare, la rosa è rimasta quasi la stessa alla SSC Napoli. Rino Gattuso, infatti, ha preferito puntare sui punti cardini della passata stagione.

A questi, però, si sono aggiunti anche nomi importanti, quali quelli di Bakayoko e Osimhen. Non bisogna dimenticare, poi, gli acquisti chiusi durante il mercato di gennaio e poi arrivati solo in estate, ovvero Rrhamani e Petagna.

Il prossimo mercato, però, potrebbe vedere un giocatore italiano del Napoli fare le valigie ed andare via, forse anche in prestito.

Il riferimento è a Alex Meret. Quest’ultimo, infatti, vorrebbe maggiore spazio da Rino Gattuso in vista del prossimo Europeo. Il mister, però, spesso gli preferisce David Ospina per la sua maggiore qualità con i piedi. Per questo motivo, Meret potrebbe andare via in prestito per 6 mesi anche in una squadra minore per poi ritornare la prossima estate e puntare al posto da titolare senza saltare gli Europei.