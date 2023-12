Napoli, a giugno 2024 nuova rivoluzione di ADL: dieci calciatori vanno via al miglior offerente

Al termine della stagione, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, effettuerà una vera e propria rivoluzione. Non solo dirigenti ed allenatore, l’intera squadra della SSC Napoli è a rischio dopo una stagione deludente che ha visto gli azzurri perdere in malo modo diverse partite, l’ultima contro il Frosinone.

Molti sono i giocatori che rischiano di essere fatti fuori: Rrhamani, Ostigard, Zanoli, Lobotka, Anguissa, Elmas, Gaetano, Zerbin, Simeone ed anche Victor Osimhen.

Tutti saranno cedibili al giusto prezzo. L’intenzione è di cambiare almeno metà squadra e coloro che non hanno più motivazioni per restare in Campania. Juan Jesus, Demme e probabilmente anche Zielinski non sarà rinnovato il contratto.

AURELIO DE LAURENTIIS CAMBIA REGISTRO: TUTTA LA SQUADRA È CEDIBILE AL GIUSTO PREZZO

Dopo la disfatta contro il Frosinone Aurelio De Laurentiis ha capito che bisogna cambiare qualcosa. Ben dieci calciatori, quindi, potrebbero fare le valigie ed andare via nella prossima stagione. Alcuni saluteranno già a gennaio come succederà con Elif Elmas.