Napoli, a giugno arriva anche un sostituto di Lukaku? Inamovibile per Conte, ma c’è la Champions

La SSC Napoli lavora non solo per il presente ma anche per il futuro. Antonio Conte vuole una società ambiziosa e per farlo sarà necessario investire in maniera importante ed intelligente sul mercato. La scorsa stagione il mister azzurro ha voluto a tutti i costi Romelu Lukaku.

L’attaccante belga, però, non ha ancora offerto prestazioni importanti e, considerata la sua età, potrebbe anche essere effettuato un nuovo investimento, un calciatore da affiancare a Lukaku soprattutto in vista della UEFA Champions League.

Il futuro di Giovanni Simeone è infatti in bilico e la prossima estate potrebbe decidere di partire ed approdare in una squadra che gli possa dare la certezza di scendere in campo da titolare. Per questo motivo il Napoli è vigile e alla ricerca di un nuovo attaccante. Tra i nomi maggiormente in voga vi è quello di Bonny del Parma, il quale, però, ha ancora poca esperienza.

NAPOLI, UN UN GRANDE ATTACCANTE CENTRALE IN VISTA DELLA QUALIFICAZIONE IN CHAMPIONS LEAGUE? CONTE VUOLE GIOCATORI GIA’ PRONTI, UN NOME NON E’ MAI USCITO DAI RADAR AZZURRI

Un nome che non ha uscito fuori da radar della proprietà partenopea è Santiago Gimenez del Feyenoord. Rispetto ad altri calciatori, quali ad esempio Gyökeres, la sua valutazione è ancora di 35-40 milioni e le richieste di ingaggio potrebbero essere soddisfatte. Sono sessanta i gol messi a segno in appena due anni e per questo motivo bisognerà anticipare diversi top club. Avendo risorse economiche in mano per la cessione di Kvara, il Napoli potrebbe anche bloccarlo e farlo approdare in estate come successo già in passato con Koulibaly.