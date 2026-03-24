La prossima estate si preannuncia come un momento di svolta per il Napoli, chiamato a rivedere profondamente la propria struttura salariale e tecnica. Dopo il blocco del mercato dello scorso gennaio e con il parametro dei costi destinato a scendere dall’80% al 70% in estate, il club azzurro dovrà necessariamente intervenire sugli ingaggi più pesanti e su quei calciatori che, per età o rendimento, non rientrano più pienamente nel progetto futuro.

Tra i nomi più caldi in uscita c’è quello di Romelu Lukaku. L’attaccante percepisce uno stipendio da circa 6 milioni di euro annui, cifra importante soprattutto considerando che nello stesso reparto offensivo è già presente Rasmus Hojlund con un ingaggio simile. Una coesistenza economicamente pesante che potrebbe spingere il Napoli a fare una scelta netta. Per Lukaku si profilano diverse ipotesi: un ritorno in Belgio, magari per chiudere il cerchio della carriera, oppure la sempre concreta opzione dell’Arabia Saudita.

Situazione simile, anche se per motivi differenti, riguarda David Neres. L’esterno offensivo non ha mai trovato piena continuità e potrebbe diventare un sacrificio utile per alleggerire il monte ingaggi. Anche per lui si parla con insistenza di un possibile trasferimento in Arabia, mercato che continua ad attrarre giocatori.

Infine, resta da chiarire il futuro di Stanislav Lobotka, uno dei pilastri del centrocampo azzurro negli ultimi anni. A differenza degli altri casi, la sua eventuale partenza non sarebbe legata solo a questioni economiche, ma anche a valutazioni tecniche e di ciclo. Il Napoli dovrà decidere se continuare a puntare su di lui come regista centrale o se aprire a una cessione importante.