Napoli, a giugno Nosa Obaretin potrebbe giocarsi le sue carte in maglia azzurra?

Il Napoli guarda con attenzione al futuro e, come da tradizione, monitora costantemente l’andamento dei calciatori ceduti in prestito. Una strategia chiara, voluta dalla società e condivisa con Antonio Conte, che punta a far crescere giovani interessanti lontano dalla pressione del Maradona, per poi valutarli con maggiore maturità al rientro in azzurro. Tra i profili che stanno convincendo di più c’è senza dubbio Nosa Obaretin.

Il difensore sta disputando un campionato di Serie B di alto livello con la maglia dell’Empoli, mostrando continuità, personalità e una crescita evidente sotto il profilo tattico e mentale. Obaretin era già finito sotto la lente d’ingrandimento di Conte durante il ritiro estivo della scorsa stagione. Il tecnico salentino ne aveva apprezzato le qualità fisiche, la concentrazione e i margini di miglioramento, giudicandolo un profilo interessante per il futuro.

Tuttavia, per favorirne la crescita e garantirgli minutaggio costante, la decisione condivisa è stata quella di mandarlo nuovamente in prestito. A fine stagione, però, lo scenario potrebbe cambiare.

Il ritorno a Napoli non è affatto da escludere: Obaretin potrebbe giocarsi le sue carte per un posto nelle rotazioni, partendo inizialmente dalla panchina ma con la possibilità di ritagliarsi spazio come successo quest’anno con Vergara. Conte ama i calciatori affidabili e pronti a sacrificarsi, e se continuerà su questa strada, il suo nome potrebbe diventare una risorsa concreta per il Napoli che verrà.