Napoli, a giugno si valuterà il futuro di Conte? Un nome in cima alla lista di Aurelio De Laurentiis

Antonio Conte e il Napoli: una storia che potrebbe essere arrivata a un nuovo bivio. Il futuro del tecnico salentino, infatti, potrebbe essere lontano dal capoluogo campano già dal prossimo giugno, nonostante un presente ancora ricco di ambizioni e aspettative.

Non è la prima volta che il nome di Conte viene accostato a una possibile separazione dal Napoli. Già la scorsa stagione l’addio sembrava quasi inevitabile. Poi, però, è arrivato lo Scudetto. Un trionfo che ha cambiato tutto, rimettendo in discussione scenari che apparivano già scritti e rafforzando il legame tra l’allenatore, società ed ambiente.

In caso di separazione da Conte, Aurelio De Laurentiis non vorrebbe farsi trovare impreparato. Le indicazioni che arrivano dall’ambiente azzurro sembrano convergere su un nome preciso: Vincenzo Italiano. L’attuale allenatore del Bologna è da tempo un pupillo del presidente, che ne apprezza il calcio propositivo, l’attenzione alla valorizzazione dei giovani e la capacità di dare un’identità di gioco chiara.

Italiano rappresenterebbe una scelta di continuità sul piano del gioco, ma anche un cambio di filosofia rispetto al pragmatismo intenso di Conte. Un Napoli più orientato al possesso palla, alla costruzione dal basso e a un’idea di calcio moderno, capace di mantenere competitività in Serie A e in Europa.