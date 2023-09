Napoli, a Lecce patto ADL-Osimhen: il presidente è con la squadra, pace fatta col nigeriano

Contro il Lecce il Napoli ha vinto una partita importante per la classifica e per il morale. Dopo un inizio di campionato difficile, la squadra azzurra vince e convince in attesa della partita del Maradona contro il Real Madrid, con Carlo Ancelotti che ritornerà in Campania dopo l’esperienza di qualche anno fa.

Intanto, da Lecce la notizia più bella arriva da Victor Osimhen ed Aurelio De Laurentiis, con l’attaccante azzurro e il presidente che hanno ritrovato la serenità dopo alcuni giorni davvero tormentati. Proprio per questo motivo il presidente azzurro si è recato con la squadra a Lecce e, nelle giornata di ieri, ha cenato insieme con la squadra.

I riflettori, ovviamente, sono stati puntati su Osimhen, il quale ha apprezzato il gesto del presidente e soprattutto il comunicato arrivato da parte della società azzurra. L’edizione odierna di Repubblica riporta: “Un nuovo patto azzurro nella trasferta in Puglia, con un incontro per il disgelo tra presidente e bomber nigeriano Osimhen. Il rischio di uno strascico in tribunale va evitato a tutti i costi e il blitz di De Laurentiis in Puglia è pure la chance per un franco colloquio con Osimhen a quattr’occhi”.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è sceso negli spogliatoi e si è complimentato con la squadra e con l’attaccante nigeriano già nella scorsa partita ed ha espresso il dispiacere per l’accaduto. Un gesto, quello del presidente, davvero da pelle d’oca. Nel mondo del calcio attuale, infatti, è difficile vedere il numero uno di un club prestigioso come il Napoli essere affianco della squadra, soprattutto nei momenti difficili.

L’intenzione di Aurelio De Laurentiis è ora ritornare ad intavolare una trattativa per il rinnovo, in quanto il presidente non ha mai smesso di inseguire il suo attaccante tramite l’agente Calenda, con il quale sono stati già fatti più di dieci incontri e presto potrebbe arrivare quello decisivo per la firma sul contratto.