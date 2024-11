Napoli a Milano contro l’Inter: idee tattiche e sorprese possibili nell’attacco di Conte

Per l’attesa sfida contro l’Inter a Milano, il Napoli si presenta con un’identità tattica ancora in fase di assestamento ed è tempo di iniziare a fare programmi. Durante la settimana, si è parlato di un possibile ritorno di Antonio Conte al 3-5-2, con Kvaratskhelia accanto a Lukaku in attacco e un centrocampo più statico, dove McTominay giocherebbe con funzioni difensive maggiormente bloccate.

L’alternativa di Conte

Tuttavia, considerando le caratteristiche dell’Inter e la condizione non ideale di Lukaku, potrebbe esserci un’alternativa intrigante dal punto di vista tattico: Conte potrebbe lasciare inizialmente fuori Lukaku per confondere la difesa nerazzurra. Una scelta insolita, certamente, ma tutto è possibile per questa grande partita.

Una variante tattica interessante potrebbe essere l’impiego di Ngonge al posto del belga: la sua presenza renderebbe la manovra più dinamica e imprevedibile. In questo scenario, McTominay rimarrebbe in posizione più arretrata a centrocampo, formando una linea compatta con Lobotka e Anguissa, mentre Ngonge si muoverebbe come falso nove, cercando di evitare situazioni con spalle alla porta.

Questo assetto consentirebbe ai tre attaccanti – Kvaratskhelia, Ngonge e Politano – di attaccare la difesa dell’Inter in velocità, con movimenti in avanti e scambi di posizione che potrebbero sorprendere la difesa nerazzurra.

In caso di necessità nel corso della partita, Conte avrebbe comunque l’opzione di inserire Lukaku e Neres negli ultimi 30 minuti, quando gli avversari potrebbero accusare stanchezza, aumentando così le possibilità di incidere maggiormente nel finale di gara. Non ci resta, dunque, che attendere la formazione definitiva.