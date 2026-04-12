Il futuro di Elif Elmas appare sempre più lontano da Napoli. Il centrocampista macedone, attualmente in prestito dal Lipsia, è al centro di valutazioni importanti in vista della prossima stagione, ma lo scenario che prende forma non sembra favorire una sua permanenza in azzurro.
L’accordo tra le parti prevede un possibile riscatto da parte del club azzurro per una cifra che si aggira intorno ai 16 milioni di euro, dopo un prestito già costato diversi milioni. Un investimento complessivo significativo, che difficilmente il Napoli appare disposto a sostenere per riportarlo stabilmente alla base.
Elmas resta un profilo apprezzato per duttilità e qualità, ma il suo rendimento e il contesto generale spingono la dirigenza partenopea verso una scelta più pragmatica. In un’estate che si preannuncia di profonda riflessione sul mercato, il Napoli sembra orientato a destinare risorse importanti verso altri obiettivi.
Al momento, dunque, l’ipotesi più concreta è quella di un addio definitivo. Che sia il Lipsia o un altro club a puntare su di lui, il futuro di Elif Elmas sembra ormai destinato a scriversi lontano dal Maradona.