Napoli, a settembre si può chiudere il rinnovo di Kvaratskhelia

La Gazzetta dello Sport ha puntato i riflettori sulla situazione contrattuale di Kvaratskhelia. Non appena si chiuderà il mercato, infatti, il Napoli discuterà il suo prolungamento di contratto con l’agente georgiano Mamuka Jugeli.

Gli ultimi aggiornamenti

“Già il presidente De Laurentiis con il procuratore ne ha discusso in primavera, così come un incontro c’è stato anche a Dimaro” scrive il noto quotidiano sportivo.

“Nessun problema ma le parti si sono date appuntamento in settembre, a bocce ferme per così dire. L’idea è quella di prolungare l’attuale accordo al 2028, con opzione fino al 2029, a cifre decisamente diverse da quelle attuali di fatto più che raddoppiando l’attuale ingaggio, portandolo a 2,5 milioni di euro con possibilità di toccare i 3 con bonus sui risultati di squadra. Insomma il discorso è stato già impostato e una cornice c’è” si legge.

Il georgiano è un elemento essenziale per il club azzurro poiché con lui in campo la forza del Napoli aumenta in modo esponenziale. Come scrive il Corriere dello Sport, “Ci sarà domenica con il Sassuolo e andrà in scena il suo esordio, il debutto da campione d’Italia dopo una prima stagione da sogno. […]

Oggi Kvaratskhelia è uno dei personaggi più influenti di tutta la Georgia, di certo l’uomo immagine del Paese, ed è una vera star del mondo dello sport”.