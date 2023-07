Napoli, a sorpresa ADL ha esercitato l’opzione di rinnovo di Zedadka

Karim Zedadka ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con la SSC Napoli. A sorpresa, nella giornata di ieri, il presidente del Napoli ha esercitato l’opzione di rinnovo per il calciatore il quale stava per concludere la sua avventura a Napoli. Il suo contratto, infatti, è scaduto proprio ieri e sembrava che non ci fossero le condizioni per la prosecuzione del rapporto.

La dirigenza partenopea, invece, ha esercitato il rinnovo e pertanto Zedadka sarà un giocatore del Napoli anche per la prossima stagione. Nella stagione appena trascorsa Luciano Spalletti è riuscito a farlo esordire nel massimo campionato italiano concedendogli alcuni minuti importanti. Ora sarà compito del mister Rudi Garcia capire le sue qualità. Tuttavia, è probabile che il giocatore sarà ceduto in prestito.