Napoli a un passo da Billy Gilmour: l’accordo con il giocatore è fatto, manca l’intesa con il Brighton

Il Napoli è in piena trattativa per assicurarsi le prestazioni di Billy Gilmour, talentuoso centrocampista scozzese attualmente in forza al Brighton. Il giocatore ha già raggiunto un’intesa con il club partenopeo, manifestando il suo entusiasmo per la prospettiva di vestire la maglia azzurra.

Tuttavia, l’operazione è ancora in fase di negoziazione, poiché manca l’accordo definitivo con la società inglese.

Si cerca l’intesa sulle cifre

Il club di De Laurentiis ha avanzato un’offerta iniziale di 10 milioni di euro, ma il Brighton ne richiede una cifra leggermente superiore. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Per cercare di colmare questa differenza, il direttore sportivo del Napoli, Manna, sta lavorando per includere una serie di bonus che potrebbero soddisfare le richieste del Brighton.

Una volta raggiunta l’intesa tra le due società, Gilmour potrà finalmente volare a Napoli per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al club.