Napoli, Aaron Hickey nel mirino del club?

Non solo Svanberg, il club azzurro starebbe monitorando anche Hickey

Il Napoli si sta muovendo in largo anticipo per non trovarsi impreparato durante la stagione estiva del calciomercato.

Il club azzurro guidato da Aurelio De Laurentiis, infatti, sarebbe sulle tracce di alcuni giovani talenti per rafforzare tutti i reparti della squadra e puntare dritto allo scudetto il prossimo anno. Il club potrebbe essere interessato ad Aaron Hickey.

Nuovo interesse per il Napoli

In vista della prossima estate, il club non starebbe puntando solo Svanberg ma anche Aaron Hickey, difensore del Bologna classe 2002. Nonostante questo interesse, al momento la priorità della società sarebbe chiudere innanzitutto l’affare con il Getafe per il terzino sinistro della nazionale uruguaiana, Matias Olivera di 24 anni.

Secondo il Corriere dello Sport, però, il secondo colpo sarà il ventunenne trequartista georgiano, Khvicha Kvaratskhelia.