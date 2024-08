Napoli accelera per Lukaku, ma il futuro di Osimhen resta incerto: si cerca una soluzione last-minute

Romelu Lukaku sembra ormai destinato a vestire la maglia del Napoli, ma la situazione riguardante Victor Osimhen è ancora in sospeso.

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, la decisione finale su Osimhen potrebbe arrivare all’ultimo momento utile, con la chiusura del mercato fissata per venerdì a mezzanotte.

Non c’è più tempo

L’obiettivo del Napoli sarebbe quello di trovare una sistemazione per l’attaccante nigeriano in Premier League, con l’Arsenal in vantaggio rispetto al Chelsea. Tuttavia, è fondamentale assicurarsi un sostituto prima di finalizzare la sua cessione, per evitare problemi di tempistica.

Proprio per questo motivo, il Napoli sta intensificando gli sforzi per concludere al più presto l’acquisto di Lukaku, senza attendere la possibile partenza di Osimhen.

La presenza ormai prolungata del direttore sportivo Giovanni Manna a Londra è un chiaro segnale della volontà del club di chiudere rapidamente la trattativa e consegnare a Conte il suo nuovo centravanti di riferimento. Il tempo stringe, e il Napoli non può più permettersi ritardi.