Napoli, accelerata per Boga del Sassuolo: anche Under pista calda

Questo finale di stagione sta mettendo in luce ancora una volta la straordinaria importanza ricoperta da José Maria Callejon all’interno dello scacchiere tecnico tattico del Napoli. Come risaputo, il matrimonio tra lo spagnolo ed il club azzurro è ormai giunto a termine, con il ragazzo di Mitril che si svincolerà in automatico a fine stagione.

Ovviamente non è da escludere del tutto il rinnovo poiché tutto è possibile, eppure al momento gli spiragli per tale scenario son veramente molto pochi. Il Napoli così si vede costretto a lanciarsi sul mercato alla ricerca di un’ala destra, a cui andrà il compito di non far rimpiangere Callejon.

Secondo quanto riportato da Il Mattino in queste ultime ore, sono in particolare due i nomi in cima alla lista stilata dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Il pole position vi è sempre Jeremie Boga. L’ala offensiva del Sassuolo rappresenta l’obiettivo numero 1 del Napoli.

La dirigenza azzurra ha intenzione di accelerare nelle prossime ore per provare a convincere il Sassuolo. Se l’operazione non dovesse andare in porta, caldissima rimane anche la pista che porta a Cengiz Under.

L’ala turca della Roma piace molto al Napoli, con Giuntoli che sta tenendo viva la trattativa in attesa della decisione di Callejon e di aggiornamenti per Boga.