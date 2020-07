Napoli, accelerata per Cengiz Under: pronta un’offerta di 25 milioni di euro

Nelle ultime ore il quotidiano italiano Repubblica ha riportato una trattativa molto calda in ottica Napoli. Non stiamo parlando di Victor Osimhen, in questi giorni in visita nella città partenopea. Il reparto però è quello offensivo: la squadra azzurra sembra molto vicina a Cengiz Under.

Il calciatore turco della Roma è ora in pole position per occupare la casella di esterno offensivo del Napoli per la prossima stagione. Qui infatti, con ogni probabilità, andrà via José Maria Callejon a parametro zero.

Molti sono i nomi seguiti dal Napoli per questo specifico ruolo. Oltre ad Under rimane molto caldo anche il nome di Jeremy Boga, talento ivoriano militante tra le fila del Sassuolo. Quest’ultimo però sembra un po’ defilato rispetto al calciatore turco della Roma.

Per Cengiz Under il Napoli sta avendo contatti telefonici molto intensi e frequenti con il direttore sportivo della Roma. Dai vari discorsi, avuti anche con l’entourage del giocatore , è venuta fuori la valutazione del calciatore turco su cui quindi si basta l’offerta del Napoli.

Per strappare Under alla Roma servono circa 25 milioni di euro. Una cifra che entrambi le parti valutano al momento equa e che quindi non dovrebbe creare particolari intoppi nella trattativa. Lo scoglio da superare è la volontà del Napoli, ancora dubbioso sul da farsi e sulle varie alternative disponibili sul mercato.