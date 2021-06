Napoli, accelerata per Thorsby della Sampdoria: le cifre

Secondo l’edizione odierna di Sport Mediaset, il Napoli avrebbe ormai individuato il profilo giusto per sostituire Bakayoko. Si tratta di Morten Thorsby, centrocampista centrale della Sampdoria. A quanto filtrato infatti, nelle ultime ore la dirigenza azzurra avrebbe fatto registrare un’importante accelerata nella trattativa con i blucerchiati.

La richiesta di Ferrero è di 8 milioni di euro per il cartellino del calciatore norvegese. Aurelio De Laurentiis al momento, non vuole spingersi oltre i 6 milioni e mezzo. Una differenza minima, che potrebbe dunque essere colmata facilmente dalle parti in gioco.

Per sfoderare l’affondo decisivo però vi è bisogno del placet di Luciano Spalletti che, non ancora insediatosi ufficialmente, non ha ancora potuto testare con mano l’organico partenopeo. Molte sono le incognite della rosa azzurra, molte delle quali proprio a centrocampo.

Bakayoko ovviamente va sostituito, ma valutazioni approfondite vanno fatte anche su Elmas, Lobotka e Demme . Allo stesso tempo ovviamente va monitorata le varie situazioni di mercato che potrebbero interessare Fabian Ruiz, soprattutto dopo la partecipazione ad Euro 2020 con la sua Spagna.

Insomma, il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli continua a lavorare senza sosta per intavolare trattative per i ruoli nevralgici dell’organico, l’impressione però è che vi è bisogno dell’ultima parola di Luciano Spalletti per sbloccare definitivamente il calciomercato azzurro.