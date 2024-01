Napoli, accertamenti medici per Traore

Il Napoli sta pensando a nuovi acquisti a centrocampo, mentre si fanno accertamenti per le condizioni fisiche di Hamed Traore

Trattativa conclusa quella tra il Napoli e il Bournemouth per Hamed Traore. Il centrocampista ex Sassuolo ed Empoli ha giocato solo 45′ minuti da inizio stagione nel campionato inglese a causa della Malaria e ora il Napoli, per premunirsi, pondera altri accertamenti medici.

Il calciatore è stato fermo troppo tempo, difatti, e non ci sarebbe la voglia di farsi prendere dalla frenesia del colpo e sbagliarlo. Nel caso in cui le condizioni di Hamed Traore fossero pessime, il Napoli abortirà la trattativa.

Come raccontato da Pedullà

Sul sito del noto giornalista sportivo si legge: “Il Napoli ha chiuso per Hamed Traorè , in prestito dal Bournemouth. Per rispondere alle centinaia di tifosi azzurri che ci hanno scritto nelle ultime 48 ore, chiedendo un commento potremmo dire che quest’operazione non è altro che la fotografia del momento del Napoli. Non discutiamo Traorè, ma soprattutto la priorità rispetto ad altri ruoli da coprire, fermo restando che l’ex Sassuolo non è reduce da un periodo brillante. Una grande differenza con Samardzic, la trattativa per il momento è ferma in attesa di evoluzione. E soprattutto un ritardo che rischia di pesare sulla classifica: il Napoli avrebbe avuto bisogno di rinforzarsi almeno una settimana fa, invece fin qui ha ufficializzato soltanto Mazzocchi, si è mosso quasi una settimana fa – come anticipato – su Barak, segue varie piste e memorizza dati come se fosse il centralismo di un call center. E pensiamo anche che i rinforzi a questo punto non abbiano più la stessa priorità, bisognava pensarci prima. È una provocazione, ma neanche tanto… Oltretutto il Napoli ha bisogno di gente pronta, competitiva, per un abbozzo di Rinascita dopo sei mesi e passa assurdi. Invece, sappiamo che Traorè on è reduce da un periodo semplice. Esattamente come va ringraziato Demme, ieri in qualche modo protagonista della vittoria sulla Salernitana: utilizzato perché unica alternativa a centrocampo panchina, è entrato con grande professionalità dopo un periodo senza un minimo di visibilità”.