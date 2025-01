Napoli, accordo ad un passo con Garnacho: bisogna ridurre le distanze con il Manchester United

La SSC Napoli continua a lavorare per il sostituto di Kvara. Secondo le ultime indiscrezioni, il profilo attenzionato da Manna ed Antonio Conte è Alejandro Garnacho del Manchester United, il quale potrebbe approdare in azzurro in questi giorni per prendere il posto del talento georgiano.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, l’accordo con il calciatore sarebbe ad un passo: “Tra gli argomenti di persuasione usati da Manna sicuramente spiccano l’aspetto economico (offerto un quinquennale da circa 3 milioni all’anno a scalare, praticamente a cifre quasi raddoppiate rispetto a quanto guadagna in Premier), ma anche le ambizioni del Napoli: la Champions l’anno prossimo ed ovviamente l’attuale posizione di vertice degli azzurri che si stanno giocando lo scudetto”.

“Tra le parti, la distanza è relativamente minima (il management del giocatore chiede 4 milioni a stagione) ed ecco che adesso bisognerà trovare la quadra con i Red Devils. Sulle sue tracce c’è anche la (solita) Juve, ma il Napoli si è mosso in anticipo ed è in vantaggio. Il Manchester United inizialmente aveva sparato alto per il suo gioiellino, chiedendo quasi 70 milioni. De Laurentiis però non è disposto ad andare oltre i 50 milioni”.

“L’impressione è che la trattativa Garnacho-Napoli viaggia comunque sui binari giusti ed alla fine l’affare si farà. Anche perché il Manchester ha necessità di fare cassa. Ed anche perché Manna – come da copione – ha fatto capire a più riprese di avere più di una soluzione per ‘rimpiazzare’ – si fa per dire – il numero settantasette”.